Вятрович назвал деятельность телеканала "Интер" антиукраинской и вредоносной

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович прокомментировал скандальный ролик телеканала "Интер", приуроченный к 9 мая. Он назвал деятельность "Интера" антиукраинской и вредоносной, сообщает 5 канал.

"Что касается "Интера", я тоже много слышу, что нет законодательства, которое можно было бы использовать, чтобы остановить такого рода пропаганду. Я убежден, что деятельность телеканала "Интер" является абсолютно антиукраинской и вредоноснй. Если не хватает законов, чтобы остановить антиукраинскую деятельность, уважаемые народные депутаты, принимайте такие законы", - заявил Вятрович.

Он подчеркнул необходимость и дальше бороться с попытками "красного" российского реванша в Украине, поскольку "они угрожают не только мне лично, но и тем людям, которые открыто выражают антисоветские и антироссийские взгляды в Украине, но они угрожают Украине в целом".

Ранее в сети появилось видео эпизода "праздничного концерта по случаю Дня победы" на телеканале Интер, в котором один из ведущих, Андрей Доманский, произносит речь в стиле российской пропаганды.

"Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельного шествия в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", - сказал ведущий в сопровождении аплодисментов за кадром.

"Это мы 9 мая приносим цветы к Вечному огню, это мы ежегодно восстанавливаем памятники воинам, погибшим в борьбе с фашизмом, мы - это наша Украина, это Украина, которая была оккупирована и победила, несмотря ни на что", - сказал Доманский.

Ранее сообщалось, что СБУ прекратила трансляцию пропагандистских каналов во Львове