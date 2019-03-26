Вышинского оставили под стражей до 24 мая

Коллегия судей Подольского районного суда Киева продлила до 24 мая 2019 года срок содержания под стражей подозреваемого в государственной измене и ведении подрывной деятельности главного редактора информационного агентства "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Решение принято на заседании 26 марта.

Об этом сообщают Факты.

Одновременно не были удовлетворены ходатайства адвокатов о возвращении прокуратуре обвинительного акта в отношении Вышинского и об отводе судей. Последнего адвокаты потребовали, назвав служителей Фемиды "предвзятыми". С этим утверждением не согласились прокуроры, а затем и сами судьи.

Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года после обыска в редакции. Ему инкриминируют государственную измену (часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины). В процессе расследования пропагандист заявил об отказе от украинского гражданства, однако в Киеве сочли это невозможным.

В начале марта 2018 года Кирилла Вышинского 9 марта 2019 года этапировали из Херсонского в Киевское СИЗО. На процесс над ним в Киев приезжала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Как сообщалось, предыдущий срок содержания Вышинского под стражей истекал 8 апреля 2019 года.

Напомним, что руководителю информагентства "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому огласили о подозрении в госизмене и задержали 15 мая 2018 года. В этот же день проходили обыски в редакции информационного агентства, в ходе которых сотрудники спецслужб изъяли ряд документации, якобы подтверждающей преступления журналиста.