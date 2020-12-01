WhatsApp оновив месенджер

Месенджер WhatsApp оновив свій додаток, додавши декілька цікавих функцій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал 9to5mac.

Відтепер користувачі зможуть змінювати "шпалери" у кожному чаті, і, не тільки у звичайному режимі, але й у режимі "темряви".

Також користувачі месенджера зможуть змінювати "шпалери" для кожного контакту окремо, аби таким чином пам'ятати з ким вони спілкуються й зробити свій досвід спілкування більш персональним.

Серед іншого, WhatsApp полегшив процедуру пошуку нових стікерів, та зробив її більш зручною для користувачів.

Зазначається, що оновлений додаток вже доступний.

На початку листопада месенджер WhatsApp розробив функцію, що дозволяє "самовидалення" повідомлень через певний період часу.