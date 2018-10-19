Мессенджер Whatsapp получил два новых режима - бесшумный и "в отпуске". Они появятся в обеих версиях - для Android и iOS.

Как сообщает Корреспондент, благодаря безшумному режиму можно будет скрывать значки уведомлений приложения для чатов, где отключен звук. Режим будет работать по умолчанию. После его включения в настройках мессенджера все сообщения будут поступать на телефон без звука и вибрации, а полученные письма начнут архивироваться и оставаться непрочитанными до того момента, пока пользователь не захочет самостоятельно зайти в приложение и прочитать их.

А режим "в отпуске" позволит предотвратить повторную активацию "выключенных" чатов после получения нового сообщения. Разработчики уточняют, что режим "В отпуске" пригодится не только во время туристических поездок и выходных, но и в повседневной жизни, потому как он позволяет отдохнуть от работы и рабочей переписки, сосредоточившись на отдыхе, а не решении каких-то задач.

WhatsApp ранее ввел функцию групповых звонков на платформах Android. Теперь в чате смогут общаться до четырех человек. Также сообщается, что разработчики улучшили передачу видео и аудиотрафика. Теперь звонки шифруют, как и остальное общение в мессенджере.

Для того, чтобы создать "конференцию", нужно будет набрать сначала один номер, а после нажать кнопку "плюс" в правом верхнем углу и таким образом добавить других участников в беседу. Эта функция запустится для всех пользователей.