WhatsApp запустил функцию групповых звонков

В популярном мессенджере WhatsApp появилась функция групповых аудио- и видеозвонков. В одном групповом звонке могут принять участие до четырех пользователей. «Мы рады сообщить, что групповые аудио- и видеозвонки будут доступны в WhatsApp начиная с сегодняшнего дня»,— сообщила компания в своем блоге.

Чтобы добавить нескольких пользователей, сначала необходимо позвонить одному из пользователей и только после этого нажать на кнопку «Добавить участников». По данным WhatsApp, ежедневно пользователи сервиса тратят на звонки более 2 млрд минут.

Ранее в этом месяце в WhatsApp появилась пометка «пересланное сообщение», которая будет сопровождать те сообщения, которые вам переслали от других пользователей. В июле в WhatsApp также появилась функция создания каналов. До этого такую возможность предлагал только Telegram.

