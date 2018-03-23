Windows 10 будет обновляться быстрее

В апреле выйдет самое крупное обновление для операционной системы Windows 10, которое внесет заметные изменения в работу системы

Компания Microsoft выпустит новое обновление для операционной системы Windows 10. Оно существенно изменит и ускорит ее работу. В первую очередь апдейт позволит ускорить процесс закачки обновлений для официальных версий программного обеспечения.

Пользователи знают, что загрузка обновлений занимает много времени. А такое обновление, как прошлогоднее обновление Creators Update устанавливалось в течение 82 минут. Еще один пакет Fall Creators Update устанавливался в систему за 51 минуту. Новинка Spring Creators Update обещает устанавливаться за 30 минут и внести ряд изменений в работу операционной системы сообщает ExtremeTech.

Новая интерпретация будет работать в фоновом режиме. Также будет работать функция возврата к работе с приложениями, которые ранее были закрыты. После инсталляции новых обновлений Bluetooth станет работать быстрее и легче, чем это было в предыдущих версиях.

В новой версии Windows 10 усовершенствовала работу платформы уведомлений, но функция "Тихие часы" не очень надежна. Он была доработана в Spring Creators Update, став Focus Assist. Кроме того, в новой версии будет существенно облегчен процесс распространения или совместного доступа к контенту. Эти и многие другие функции не будут загружаться слишком долго, как это было ранее.

Ранее компания заявляла, что выпустит версию специальной операционной системы для "слабых" компьютеров. Ее основным назначением является стабильная работа компьютерной техники в сфере образования.