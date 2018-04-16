Windows начал блокировать торрент-клиент uTorrent

Антивирус Windows Defender начал блокировать работу торрент-клиента uTorrent, обозначая программу как вирус, передает Страна.

Сообщается, что еще в феврале 2017 года на сайте компании Microsoft появилась отдельная страница, посвященная uTorrent. В компании предупредили, что указанная программа имеет "плохую репутацию", а также может негативно влиять на работу системы. Однако Windows Defender до этого не блокировал работу приложения.

Теперь антивирус автоматически перемещает программу в карантин, тем самым прекращая её работу. Аналогично работают антивирусы от ESET, Sophos, TrendMicro и другие, которые определяют программу как вредоносную. Между тем у пользователей по-прежнему есть возможность добавить uTorrent в список исключений. В свою очередь один из разработчиков торрент-клиента обратил внимание на то, что такое изменение в работе Defender было вызвано ошибкой в одной из последних сборок Windows.

Отмеченной в качестве вируса была лишь одна из версий uTorrent, которую установили всего пять процентов пользователей. На сегодняшний день вредоносная программа удалена с сайта.

Напомним, в Microsoft Word обнаружили новый вирус, контролируемый хакерами.