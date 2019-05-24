"Яндекс" купил права на сериал "Слуга народа"

Бесплатно на YouTube сериал посмотреть уже нельзя.

Компания Яндекс приобрела права на показ сериала "Слуга народа". Сериал можно будет посмотреть на "Кинопоиске" по подписке. В этом сериале главную роль играет Владимир Зеленский, недавно избранный президентом Украины.

Первоначально представитель Яндекса заявил, что компания приобрела эксклюзивные права на "Слугу народа" для показа в интернете на территории России. Но позднее Яндекс сообщил, что именно эксклюзивных прав все-таки не приобрел, но "Кинопоиск" на данный момент является единственной российской площадкой, которая показывает этот сериал:

"Это не мешает другим компаниям при желании приобрести права на этот сериал".

Сериал "Слуга народа" состоит из трех сезонов - всего 51 серия. Премьера состоялась на украинском телеканале "1+1" в ноябре 2015 г., второй сезон появился на экранах через два года - 23 октября 2017 г. Премьера третьего сезона состоялась перед президентскими выборами на Украине - 27 марта 2019 г.

Число запросов с названием сериала резко выросло в конце марта, перед первым туром президентских выборов. Пик интереса пришелся на конец апреля, когда проходил второй тур, сообщил представитель Яндекса. После выборов "Слугу народа" стали искать меньше, но и сейчас интерес к сериалу в три- четыре раза выше, чем в начале года, отметил он.

В центре сериала история об обычном учителе истории Василии Голобородько (его и сыграл Зеленский), который на волне популярности видеоролика с ним в интернете становится президентом Украины. Режиссером всех трех сезонов стал Алексей Кирющенко.

Сериал стал одним из самых успешных на украинском телевидении. На Украине его посмотрели более 20 млн зрителей, а на официальном YouTube-канале "Квартала 95" - 98 млн человек. Права на его трансляцию купили эстонский телеканал ETV+, казахский "31 канал". В 2017 г. права на его показ купила компания Netflix.

Яндекс приобрел права на показ "Слуги народа" у международного дистрибьютора Eccho rights, уточнил представитель интернет-компании. Контракт вступил в силу вчера ночью. Первый сезон уже доступен на "Кинопоиске".

За два дня до этого сериал был заблокирован на официальном канале "Слуга народа" на YouTube. Сериал не показывали на российском ТВ, интерес российских пользователей к проекту стал быстро расти вслед на активностью избирательной кампании Зеленского. О росте интереса пользователей к "Слуге народа" пользователей "Кинопоиска" говорит и представитель Яндекса. Также он отмечает высокие оценки, которые пользователи ставят проекту - 7,9 баллов из 10.

Блокировка на YouTube - решение "Студии 95", подтвердил ее digital-директор Сергей Пушкин. Это временная мера, связанная с решением юридических вопросов, сериал вновь скоро будет доступен зрителям в России, заверил он. Скорее всего, "Студия 95" убрала сериал из бесплатного показа на YouTube, после того как международный дистрибьютор договорился с Яндексом о показе за подписку. Впрочем, сериал остается доступен бесплатно на сайте украинского канала "1+1".

Lenta.ua

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