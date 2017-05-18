Яндекс сообщил о блокировке своих счетов в Украине

В Украине заблокированы счета компании "Яндекс. Украина", компания не может перечислять средства на счета партнеров, передают российские СМИ со ссылкой на "Яндекс. Украина".

"Компания сообщает о том, что не может перечислить средства на счета партнеров", - сообщили в "Яндекс. Украина".

Также сообщается, что в компании связывают блокировку счетов с введением в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о расширении санкций против российских юридических и физических лиц.

В компании также отметили, что ищут "легальные решения для отправки средств и продолжения сотрудничества", чтобы оплачивать счета.

Напомним, ранее сообщалось, что в Совете Европы обеспокоены указом президента Украины Петра Порошенко о запрете российских сайтов.

"Блокирование социальных сетей, поисковых систем, почтовых служб и новостных веб-сайтов идет против нашего общего понимания свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации", - заявил генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд.