Яценюк стал совладельцем телеканала Espreso.TV

Такая информация содержится в Госреестре юридических лиц и физических лиц- предпринимателей.

Яценюк значится в составе учредителей-конечных бенефициаров компании "Астра Финанс", которая является владелицей ООО "Голдбери", что, в свою очередь, выступает владельцем указанного телеканала, сообщает "Интерфакс-Украина".

Кроме того, в списке конечных бенефициаров "Астра Финанс" - жена главы МВД Украины Арсения Авакова Инна Авакова и жена народного депутата Николая Княжицкого (фракция "Народный фронт") Лариса Княжицкая.

Телеканал Espreso.TV создан осенью 2013 года. Его учредителями выступили Л.Княжицкая и бывший главный редактор еженедельника "Комментарии" Вадим Денисенко.