YouTube будет маркировать ролики от государственных СМИ

YouTube вводит маркировку роликов СМИ, которые имеют финансовую или любую другую поддержку от государства

Сервис YouTube вводит маркировку роликов средств массовой информации, которые получают финансирование от государства. Об этом компания сообщает в своем блоге.

Маркироваться будут видеоролики, которые имеют финансовую или любую другую поддержку от государства. Маркировка будет располагаться под видео, но над его названием, также добавится ссылка на страницу издания в Википедии.

Нововведение работает пока только в США, но в будущем YouTube намерен расширить эту функцию.