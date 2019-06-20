YouTube может создать отдельный сервис для детей

Видеосервис YouTube готовится пойти на серьезные изменения на своей платформе. Руководство рассматривает возможность переноса всего детского контента в отдельный самостоятельный продукт YouTube Kids, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Компанию замучили критикой за то, что та слабо борется с материалом, разжигающим ненависть, и не может добиться адекватного контроля за контентом, предназначенным для несовершеннолетней аудитории. Поэтому YouTube ищет возможности защитить детей.

Правда, эксперты отмечают, что эта инициатива может стать для компании довольно рискованной. Направление детских видео на платформе является одним из самых популярных и приносит YouTube многомиллионные рекламные доходы. В любом случае, говорят аналитики, потенциальные изменения могут стать одними из самых серьезных для видеосервиса.

Вместе с тем компания рассматривает и другие варианты. Например, модифицирование программного обеспечения для отключения детского контента после просмотра определенного видео, поскольку каждый раз после завершения одного ролика на платформе сразу запускается другой. Хотя это и позволило YouTube увеличить количество часов просмотров видео до рекордных уровней, это вызвало у родителей волну негодования. По их мнению, такой подход забирает из их карманов дополнительные деньги.

Стоит отметить, что YouTube уже давно превратился во влиятельную медиаплощадку. В самой компании утверждают, что пользователи сервиса ежедневно просматривают в общем по 1 млрд часов контента.