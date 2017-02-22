YouTube удалил клип Чичериной с Гиви и Мотороллой

Администрация видеохостинга YouTube удалила музыкальный ролик российской певицы Юлии Чичериной на песню Рвать, посвященный сепаратистам Донбасса. Это произошло из-за нарушения авторских прав.

Фото: YouTube Чичерина показала Гиви и Моторолу в клипе на песню Рвать

По словам Чичериной, при создании клипа она использовала кадры с солдатами Вооруженных сил Украины, принадлежавшие Радио Свобода.

"Наших донецких друзей эти фрагменты с украинскими солдатами тоже смущали, нас просили их убрать. Вот теперь появился повод перемонтировать видео немного", – сказала певица в комментарии для Лента.ру.

Чичерина сообщила, что премьера новой версии ролика состоится 8 марта.

Как сообщал Корреспондент.net, Юлия Чичерина выпустила клип на песню Рвать 14 февраля. В ролике показаны погибшие командиры сепаратистов Михаил Толстых (Гиви) и Арсен Павлов (Моторолла).

Напомним, Юлия Чичерина входит в черный список Министерства культуры Украины.