YouTube заблокував канал нардепа Дубінського

Інтернет-сайт відеохостингу YouTube заблокував акаунт народного депутата фракції "Слуга народу" Олександра Дубінського.

Під час спроби зайти на канал Dubinsky.pro з'являється повідомлення: "Цей акаунт заблокований за порушення правил спільноти YouTube", а матеріали, що розміщувалися на каналі, не відображаються під час пошуку.

За даними журналіста, екс-нардепа та члена наглядової ради Укрзалізниці" Сергія Лещенка, канал мав понад 300 тисяч фоловерів, а його блокування - це "прямий наслідок упровадження санкцій США".

Як повідомлялося, 11 січня Вашингтон вніс до санкційного списку щодо України 11 фізичних осіб і організацій. Під санкції підпали сім громадян України, зокрема Дубінський, і чотири організації, що базуються, за даними Мінфіну США, в Україні. Ці заходи впроваджено проти них, оскільки у Вашингтоні вважають, що вони втручалися у виборчий процес у США.

За повідомленнями Мінфіну США, ці фізичні особи пов'язані з народним депутатом України Андрієм Деркачем, стосовно якого США впровадили санкції у вересні 2020 року "за спроби вплинути на президентські вибори в США 2020 року". Самого Деркача Мінфін у прес-релізі називає "російським агентом". Дубінський свій зв'язок із Деркачем заперечує.

Президент України Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" 25 січня запропонував Дубінському вийти з фракції, але той відмовився.