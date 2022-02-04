YouTube заблокував канали Шуфрича UkrLive та "Перший незалежний".

YouTube у ніч проти 4 лютого заблокував сторінки телеканалів UkrLive та "Перший незалежний". Вони належать соратнику нардепа від ОПзЖ Віктора Медведчука Нестору Шуфричу.

На самих каналах це назвали "актом цензури" і повідомили, що змінили адресу мовлення в YouTube.

"Фактично з одного боку українська влада в 2021 році незаконно закрила п'ять телевізійних каналів, які її критикували. З іншого боку - американська корпорація YouTube намагається позбавити українських глядачів можливості знати правду. Ми вважаємо ці дії цензурою", - заявили на каналах.

Канал "Перший незалежний" почав мовлення після того, як 2 лютого 2021 року Зеленський увів санкції проти каналів з оточення того ж Віктора Медведчука "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Нардеп Нестор Шуфрич 24 вересня 2021 року придбав левову частку телеканалу "Перший незалежний", а 1 листопада 2021 року - канал UkrLive, на частоті якого транслюється телеканал "Перший незалежний" .

28 грудня 2021 року Зеленський запровадив санкції проти компаній-власників цих телеканалів.

Під санкції потрапили ТОВ "Медіахолдинг новини", який створили після блокування "112 Україна", NewsOne і ZIK, а також компанії "Тайм Медіа" та "Телепростір".

Ці компанії пов'язані із соратниками нардепа від ОПзЖ Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді - Тарасом Козаком і Нестором Шуфричем.

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