YouTube заставит пользователей платить

За отсутствие рекламы в роликах придется заплатить

Популярный видеохостинг YouTube намерен увеличить количество рекламы между музыкальными видеоклипами для пользователей, использующих сервис для прослушивания музыки. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что данные меры вводятся специально для того, чтобы пользователи покупали музыку посредством нового сервиса, запуск которого готовит YouTube. Так, благодаря новому сервису любители музыки получат доступ к эксклюзивным видеоматериалам, плейлистам и другим предложениям. Между тем пользователи, которые пассивно просматривают видеоклипы на YouTube столкнутся с большим объемом рекламы, что сделает прослушивание максимально некомфортным.

Предполагается, что инвестиции в новый сервис будут достаточными, благодаря чему он сможет составить достойную конкуренцию таким музыкальным гигантам, как Spotify и Apple Music.