Юлія Мендель приєднується до програми про "деолігархізацію" на телеканалі олігарха Ахметова

Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель повідомила, що долучається до команди щотижневої підсумкової програми "Велика деолігархізація", яка виходить в ефір на телеканалі "Україна 24".

Цей канал належить Рінатові Ахметову, якого зазвичай залічують до олігархів. У Ахметова заперечують таке визначення щодо нього.

Сама телепрограма повідомила, що Мендель приєднується до неї як "постійний колумніст".

Про відхід Мендель із посади прессекретарки президента Володимира Зеленського, яку вона обіймала з початку червня 2019 року, стало відомо наприкінці квітня.

На цій посаді вона не раз робила заяви, що викликали активні реакції громадськості, і дії, що викликали скандали.

Під кінець червня оголосили, що її замінить на цій посаді журналіст телеканалу "Україна 24" Сергій Никифоров. Заміна була оформлена 9 липня.

Як стверджують журналісти "Громадського" телеканалу, в новому телепроєкті "Велика деолігархізація" каналу "Україна 24", який входить до медіаімперії Ріната Ахметова, зійшлися інтереси президента та "олігарха No1".

"У ньому Зеленського представляють як великого борця з олігархатом, якому корумповані чиновники заважають провести головну реформу країни. По суті йдеться про телевізійний піар-проєкт президента. Який, щоправда, і команда Ахметова використовує, аби перекласти негативний шлейф олігархату з найбагатшого українця на інших", - заявили в телеканалі.

Володимир Зеленський іще з часу передвиборчої кампанії заявляє, що хоче боротися з олігархами.