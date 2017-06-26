За Гужву внесли залог в полмиллиона гривень

За главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужву, задержанного по подозрению в вымогательстве, внесли залог в 544 тысячи гривень, сообщила в Facebook адвокат Гужвы Елена Лукаш.

По ее словам, залог внесен заместителем Гужвы Светланой Крюковой.

При этом, Лукаш отмечает, что несмотря на внесение залога, Гужву вывезли в Лукьяновское СИЗО.

"Дождемся подтверждения казначейства, и совсем скоро Игорь будет на свободе!", - отметила она.

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Напомним, в ночь на 23 июня, правоохранители провели обыски в офисе издания "Страна.ua", а ближе к утру - задержали главного редактора "Страны" Игоря Гужву.

По данным следствия, Гужва вымогал и получил деньги у одного из народных депутатов за отказ от публикации компрометирующих его материалов.

24 июня суд избрал для Игоря Гужвы меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца с альтернативой залога в сумме 544 тысяч гривень. По материалам: ZN.UA /