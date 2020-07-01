За місяць у тимчасово окупованому Криму заблокували 30 українських сайтів

У тимчасово окупованому Криму за червень 2020 року заблокували 30 українських інформаційних сайтів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Омбудсмена України.

"За даними правозахисників, станом на червень 2020 року, на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя заблоковано 30 українських інформаційних сайтів, 2 соціальні мережі та радіостанції", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що: "виходячи з цього, Людмила Денісова звернулася до Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні з проханням вжити заходів для документування вказаних порушень та поінформувати всі сторони про незаконність обмеження прав мешканців АР Крим та м. Севастополь на доступ до незалежних засобів масової інформації", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, у 2019 році до Офісу омбудсмена з прав людини звернулося 47 493 особи, що у два рази більше, ніж у 2018 році.



