За неделю посещаемость ВКонтакте и Одноклассниках упала на треть

На протяжении последней недели украинцы посещали заблокированные российские социальные сети ВКонтакте и Одноклассники в три раза меньше. Об этом говорится в данных, обнародованных SimilarWeb, пишет Европейская правда.

До момента введения санкций в отношении российских веб-ресурсов посещаемость ВК в Украине равнялась 10,1 миллиона визитов. Уже 20 мая соцсеть посетили всего лишь 6,75 миллиона раз, что на 3,35 миллиона меньше предыдущих цифр.

В свою очередь Одноклассники потеряли 1,67 визитов при 4,64 в обычном режиме. Использование портала yandex.ua упало на 2 миллиона при 6 миллионах. А mail.ru недосчитался 1,22 миллиона визитов при количестве 4,62 миллиона.

Аналитик отдела маркетинга в SimilarWeb Павел Тучинский объяснил, что в данном случае учитывалась посещаемость в основном украинцев, которые использовали VPN для входа на запрещенный ресурс.

"Если пользователь изначально зашел в интернет не через VPN, что как правило и происходит, мы увидим страну-оригинал", - указал он.

При этом специалисты обращают внимание на тот факт, что не все крупные интернет-провайдеры заблокировали доступ к запрещенным в стране веб- ресурсам.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, команда программистов из Канады StartupSoft предложила украинцам создать собственную социальную сеть Ukrainians, и первый рубеж подписчиков пройден.