За неделю связью 4G в Украине воспользовались миллион человек

За первую неделю работы технологии 4G-связи ею воспользовались более миллиона украинцев

Больше всего пользователей оказалось в Киеве, на втором месте - Харьков, третье заняла Одесса, сообщает LIGA.net со ссылкой на пресс-службы мобильных операторов Vodafone и lifecell, передает "ДС".

По данным Vodafone, за неполную неделю 4G-связью воспользовались более 600 тысяч абонентов компании.

По данным lifecell, за неполную неделю 4G воспользовались около 400 тысяч человек. Среди абонементов lifecell больше всего новой технологией пользуются жители Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы.

Напомним, 30 марта в Украине запустили связь четвертого поколения - 4G в 20 городах.