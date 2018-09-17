Задержание украинского журналиста в Казахастане: признали виновным и назначили штраф

Задержанного в Казахстане украинского журналиста Александра Гороховского суд признал виновным в незаконной трудовой деятельности и присудил штраф в размере 42 087 тенге (около 3200 грн).

Об этом в понедельник, 17 сентября, сообщает издание informБюро.

Гороховский рассказал, что приехал в Казахстан по приглашению журналистов газеты "Уральская неделя". Он объяснил, что его визит носил частный характер, поскольку сама встреча проходила в формате свободного общения, и не предполагала финансового вознаграждения. Гороховский подчеркнул, что определение "семинар" использовали местные полицейские.

Журналиста признали виновным в нарушении части административного кодекса, в частности, регулирующей требования, которое предъявляется для въезда иностранцев, которые собираются осуществлять трудовую деятельность в Казахстане.

Напомним, в Казахстане во время тренинга по проверке фактов задержали украинского журналиста Александра Гороховского. Правоохранители заявили, что им поступило сообщение на номер 102 о том, что в этом месте вроде бы проводится лекция "относительно Украины". Они забрали у Гороховского миграционную карточку и обвинили в незаконной трудовой деятельности на территории Казахстана.