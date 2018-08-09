Задержанных в Беларуси журналистов отпустили под подписку о неразглашении информации

Следственный комитет Беларуси после допроса отпустил на свободу сотрудников СМИ, сообщает Радио Свобода.

"8 августа центральный аппарат Следственного комитета отпустил трех журналистов Realt.by Игоря Туча, Марию Сороку, Елену Масловскую и главного редактора Владислава Кулецкого. Из офиса компании следователи вывезли компьютеры и ноутбуки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все они дали подписку о неразглашении информации.

Напомним, 7 августа обыски прошли в редакциях новостного портала TUT.by и информационного агентства БелаПАН. Как заявили в Следственном комитете Беларуси, они были связаны с расследованием дела о незаконном доступе к платной информации госагентства БелТА. Тогда были задержаны семеро журналистов.

Сегодня, 8 августа, также пришли с обыском к корреспонденту русской редакции Deutsche Welle Павлюку Быковскому. В Следкоме заявили, что cтатуса подозреваемого у Быковского нет, а обыски "по адресу, а не к нему лично".

