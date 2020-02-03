Законопроект о дезинформации продолжат дорабатывать - Бородянский

Министерство культуры, молодежи и спорта планирует продолжить доработку законопроекта о противодействии дезинформации. Сейчас проходит первый этап публичных обсуждений, его решили продлить.

Об этом сообщил глава ведомства Владимир Бородянский.

"Подчеркиваю, сегодня есть только проект закона. Он широко обсуждается профессиональным сообществом, уже проведена первая стратегическая сессия, где были выявлены основные блоки вопросов, которые вызывают дискуссию и требуют дополнительных профессиональных обсуждений", - написал он.

Министр уточнил, что после этапа обсуждений законопроект доработают и вынесут на рассмотрение правительства.

"Это будет прозрачный процесс, и перед внесением законопроекту в Верховную Раду обоснованные предложения министерств, профессионалов, общественности и наших международных партнеров будут учтены", - добавил он.

Ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский отметил, что законопроект об "обеспечении национальной информбезопасности" подготовили потому, что власть имеет законодательную обязанность противодействовать дезинформации.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 31 декабря разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей.

Министр культуры Владимир Бородянский отметил, что правительство не будет закреплять стандарты новостей, а определит различные виде информации, в частности дезинформацию и опасную информацию.

20 января Министерство культуры, молодежи и спорта опубликовало проект закона, который должен "обеспечить национальную информбезопасности и право на доступ к достоверной информации". Министр Владимир Бородянский хочет за месяц пройти этап обсуждения и уже в марте внести документ на рассмотрение парламента.

Также в Минкульте рассматривают возможность введения должности омбудсмена по вопросам информации для противодействия дезинформации.

Общественная организация "Громадское телевидение" выступает против законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации".

Громадське телебачення

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