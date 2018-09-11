Запрещенные в Украине российские сайты вошли в топ-10

По результатам исследования интернет-ассоциации Factum Group по состоянию на август текущего года интернет-пользователи Украины все еще отдают предпочтение запрещенным в мае 2017 года российским сайтам.

Результаты исследования опубликованы Factum Group Ukraine.

По итогам месяца на базе медиа-панели численностью 5000 человек определен список популярных доменов, посещаемых украинскими пользователями, где российский "Вконтакте" занимает четвертую позицию, "Яндекс" - восьмую, а "Одноклассники" - девятую строчку.

Исследованием не был охвачен Крым.

Как сообщали Українські Новини, в Украине заблокируют еще 180 российских сайтов.

Ранее правозащитники собирали подписи против диктаторского закона о внесудебной блокировке сайтов.

СБУ поддержала диктаторский закон о блокировке сайтов после его провала в Раде.