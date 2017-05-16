Запрет соцсетей: Укртелеком начал выполнять указ президента

Укртелеком начал выполнять указа президента Украины о санкциях против российских соцсетей и интернет-ресурсов. Об этом LIGA.net сообщили в пресс- службе компании.

"Укртелеком выполняет требования Указа президента Украины No133/2017 о запрете предоставления услуг доступа к веб-ресурсам, указанных в тексте указа. Процесс довольно сложный и требует определенного времени, учитывая значительное количество ресурсов. Работы уже начаты. Они будут проводиться поэтапно и по предварительной оценке специалистов продолжаться от нескольких дней до недели", - сказано в комментарии компании.

"Указ требует заблокировать доступ к определённому перечню ресурсов. Мы сейчас работаем по этому перечню, блокируя доступ в соответствии с техническими возможностями", - отметили в Укртелекоме.

Ранее один из крупнейших интернет-провадеров компания Триолан сообщила, что пока не знает, как технически реализовать решение о санкциях. В Интернет- ассоциации Украины заявляют, что осуществление блокировки попавших под санкции российских сайтов украинскими провайдерами пока технически невозможно. Там считают, что для реализации решения о санкциях провайдерам потребуется время и большие средства на переоснащение оборудования и изменение топологии сети.

Напомним, президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях против 1228 физ- и 468 юрлиц. В частности, под запрет попали российские соцсети и IT-сервисы.

Кабинету министров и Службе безопасности Украины при участии Национального банка Украины (НБУ) поручено разработать механизм блокировки доступа к российским соцсетям и IT-ресурсам.