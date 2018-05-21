Защита руководителя "РИА Новости Украина" обжаловала его арест

Защита руководителя информагентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в понедельник, 21 мая, подала апелляционную жалобу на избранную ему судом первой инстанции меру пресечения. Адвокаты Вышинского намерены добиваться освобождения их клиента из-под стражи. Заявление в Апелляционный суд Херсонской области отправили по почте, а во вторник, 22 мая будет она будет подана непосредственно в суд.

Адвокат Вышинского Андрей Доманский выразил надежду, что дату апелляции назначат в течение пяти ближайших дней.

Напомним, 17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, которому объявлено подозрение в государственной измене, в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

15 мая сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым сообщили о раскрытии деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации. В частности, обыски провели в офисе "РИА Новости Украина" и задержали в руководителя издания Кирилла Вышинского. Ему вручили уведомление о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса - государственная измена.

По данным СБУ, на проведение подрывной деятельности против Украины руководитель агентства "РИА Новости Украина" Вышинский получал ежемесячно 53 тысячи евро. Издание публиковало материалы, оправдывающие аннексию Крыма, а также в поддержку незаконных террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".

По материалам: Интерфакс-Украина