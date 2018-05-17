Защитник Вышинского просит назначить ему домашний арест с браслетом

Защита руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене, просит суд не удовлетворять ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым об аресте без возможности внесения залога и выбрать для подзащитного более мягкую меру пресечения, как, например, круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Об этом заявил в Херсонском городском суде один из адвокатов Вышинского Андрей Доманский, передает корреспондент УНН.

"Прошу суд отказать в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога относительно моего подзащитного Вышинского Кирилла Валерьевича и избрать иную меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. В частности, это может быть круглосуточный домашний арест с ношением браслета", - сказал адвокат.

А.Доманський добавил, что Вышинский имеет квартиру в Киеве.

Как сообщал УНН, 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в офисе "РИА Новости-Украина".

Позже стало известно, что руководителю "РИА Новости-Украина" было объявлено о подозрении в совершении преступления. Он был задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.