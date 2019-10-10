Зеленский планирует возобновить вещание украинских телеканалов на Донбассе

Президент Владимир Зеленский заявил о планах возобновить вещание украинских телеканалов на оккупированной части Донбасса. Об этом он заявил во время пресс-марафона, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский заявил, что там все глушат военные технологии.

"Мы работаем с нашей стороны. Мы очень работаем над тем, чтобы наши каналы, наши СМИ могли там появились. Очень сложно. Глушат все. Глушат военные технологии. Мы говорили с нашими западными партнерами и в этом у нас есть поддержка: я хочу сделать так, чтобы нас там слышали. А вот вопрос, услышат ли они нас - это только их внутренний вопрос", - заявил Зеленский.

Кроме того, он заявил, что его главная цель - остановить войну на Донбассе. Зеленский считает, что это его "миссия на протяжении этих 5 лет".

Ранее Зеленский заявил, что на встрече в нормандском формате вместе с лидерами Франции, Германии и России обсудят пути прекращения войны на Донбассе. По его словам, на Донбассе должно произойти полное прекращение огня и вывод иностранных военных формирований.

Отметим, вчера Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Украинский президент сообщил канцлеру Германии о ситуации с безопасностью на Донбассе. Кроме того, в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы разведения сил вблизи Петровского и Золотого, а также ход работ по восстановлению моста возле Станицы Луганской.