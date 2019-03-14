Зеленский сообщил, что Youtube уже разблокировал его канал

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский сообщил о разблокировании его канала на видеохостинговом сайте Youtube.

"Все медиаресурсы, новостные каналы, Интернет раструбили, что наш Youtube- канал заблокирован... Уже все работает. Никакие атаки хакерские нам не страшны, наслаждаетесь нашим видео-блогом", - сказано он в видеообращении на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

Ранее в этот день стало известно, что Youtube заблокировал канал "Зе президент слуга народа", посвященный кандидату в президенты Украины, шоумену Владимиру Зеленскому.

"Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения Условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение ", - говорится на странице "Зе президент слуга народа" в Youtube.

После этого "Команда Зеленского" в соцсети Фейсбук сообщила: "Наш Youtube- канал временно заблокирован по неизвестным причинам без предупреждения. Сейчас мы решаем этот вопрос".