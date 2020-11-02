Зеленський візьме участь у "Свободі слова" на ICTV.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 2 листопада, візьме участь у спецвипуску програми "Свобода слова" на ICTV.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Офіс глави держави у Телеграмі.

Початок ефіру - о 21:10.