Зеленський візьме участь у "Свободі слова" на ICTV.

02 ноября 2020, 17:14
 Масс-медиа Источник: Укринформ

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 2 листопада, візьме участь у спецвипуску програми "Свобода слова" на ICTV.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Офіс глави держави у Телеграмі.

Початок ефіру - о 21:10.

Источник: Укринформ
 
 
 