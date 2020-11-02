Зеленський візьме участь у "Свободі слова" на ICTV.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 2 листопада, візьме участь у спецвипуску програми "Свобода слова" на ICTV.
Як передає Укрінформ, про це повідомив Офіс глави держави у Телеграмі.
Початок ефіру - о 21:10.
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 2 листопада, візьме участь у спецвипуску програми "Свобода слова" на ICTV.
Як передає Укрінформ, про це повідомив Офіс глави держави у Телеграмі.
Початок ефіру - о 21:10.
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