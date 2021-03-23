Зеленський запровадив санкції проти низки російських ЗМІ, аборонена діяльність медіа-холдингу "Росія сьогодні".

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти низки компаній з Росії, серед яких безліч інтернет-видань. Зокрема, заборонена діяльність медіа-холдингу "Росія сьогодні".

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Під санкції потрапили юридичні особи, з якими пов'язані інтернет-видання "ТАСС", "Лента.ру", "Газета.ру", "Russia Today", "Украина.ру" і ряд інших інтернет-доменів. Заборонена також на три роки діяльність в Україні російського державного медіа-холдингу "Росія сьогодні", в склад якого, серед інших, входить видання "РИА Новости".

Повний список доменів, які повинні заблокувати українські інтернет- провайдери:

svpressa.ru

gazeta.ru

utro.ru

ruxpert.ru

voicesevas.ru

ukraina.ru

lenta.ru

smi2.ru

rt.com

jpgazeta.ru

asd.news

pikinform.ru

dnronlane.su

i-don.ru

rumedia24.com

dnr24.su

rmnews.ru

howto-news.info

novosti.icu

tass.ru



