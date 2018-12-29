Журнал The Ring Александра Усика назвал лучшим боксером года

Украинский абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик назван авторитетным журналом The Ring лучшим боксером 2018 года. Об этом сообщает сайт журнала.

В этом году Усик провел три боя. Во Всемирной боксерской Суперсерии победил Майриса Бриедиса и Мурата Гассиева, став первым победителем турнира и собрав все пояса тяжелого веса. После этого украинец в Манчестере нокаутировал Тони Беллью. Эти победы подняли Александра на четвертое место рейтинга Р4Р, дали награды ESPN и Sports Illustrated, к которым добавился и приз "Боксер года" журнала The Ring.

Украинскому представителю досталась и награда "Тренер года". Анатолий Ломаченко в 2018 помог сыну Василию подняться в легкий вес, где были побеждены Линарес и Педраса, а также помогал Усику перед боями с Гассиевым и Беллью.

Лучшим поединком года издание назвал бой Геннадия Головкина против Сауля Алвареса. Тайсон Фьюри взял приз "Камбэк года" а его 12-й раунд против Дентея Уайлдера, когда он встал после тяжелейших нокдаунов, признан "Лучшим раундом".