Журналіст "4 каналу" Дроздов розповів про нові "стандарти" свободи слова від Банкової

Журналіст "4 каналу" Остап Дроздов розповів, що нове керівництво одразу почало втручатися у редакційну політику та висунуло перелік "заборонених" для висвітлення тем. Наприкінці грудня власником каналу став народний депутат Олексій Ковальов ("Слуга народу").

"Я мав суто спортивний іронічний інтерес, скільки ж протриває дія Меморандуму про невтручання в редакційну політику. Повідомляю: 1 день. Рівно 1 день", - пише Дроздов у Facebook.

За словами журналіста, нові менеджери планують відмовитися від проукраїнського порядку на користь просування нарративів "об'єднання".

"Зі знанням справи повідомляю, що процес блокування всього категорично- українського курують ті самі "медіаменеджери", які недавно створювали холдинг для (Віктора) Медведчука і регіонала (Вадима) Столара, - пише він.

Дроздов також навів перелік тем, які стають табуйованими. Під заборону потрапили усі «чутливі» для президента Володимира Зеленського теми на кшталт офшорів та «Вагнергейту», діяльність голови його Офісу тощо. Дозволяється виключно нейтральна критика «всенародного лідера».

Дорожня корупція «Великого будівництва». Збагачення владної еліти – журналісти неодноразово фіксували появу у народних депутатів від партії влади елітної нерухомості та автівок. До декларацій це майно не потрапляє, які і попередники, нові обличчя записують його на родичів. Усе, що стосується голови Офісу президента Андрія Єрмака. Керівник адміністрації президента позиціонується як «друга особа в державі», він виконує завдання, на які не має повноважень, зокрема, займається зовнішньою політикою. Водночас Єрмака звинувачують у співпраці з державою-агресором, а його брат Денис проходив у справі про торгівлю державними посадами. «Вагнергейт»– зрив спецоперації із затриманням найманців російської ПВК, причетних до злочинів на Донбасі, який міг стати наслідком «витоку» інформації з найвищих владних кабінетів. Офшорний скандал – згідно з документами Pandora Papers , офшорні компанії «Кварталу 95» отримали в 2012 році від структур олігарха Ігоря Коломойського 40 млн доларів. Ймовірно, ці кошти були виведені з «Приватбанку». Усе, що стосується олігарха Ігоря Коломойського. Спроби Банкової взяти під контроль Конституційний суд, призначивши двох нових суддів, хоча юридично вільних місць у суді немає. Міжнародні експерти відмовилися брати участь у незаконному «конкурсі», а без належного відбору суддів буде підважено легітимність ключового органу. Антимонопольний комітет. Один із найсильніших органів влади у судах відбивається від скарг на зловживання енергомонополії Ахметова та перевитрат бюджетних коштів дорожнім картелем. Натомість Ольга Піщанська продукує справи проти ФОПів за тендерні змови по шкільному харчуванню. Категоричне табу на колишніх «слуг народу», які відкололися від Зе-команди. Обов’язкова присутність спікерів «Слуги народу» в кожній груповій програмі. Для російської мови – сприяння і лояльність. Віднині патріотична риторика – це «услишать Донбас» (дослівно). Цей пункт, а також пункти 13 та 14, привертає особливу увагу, адже вкладається у контекст заяв Зеленського та Єрмака про «готовність виконувати мінські домовленості». Хоча їхня політична частина загрожує існуванню України як держави. Заборонено утверджувати українську національну пам'ять, говорити про деколонізацію, декомунізацію, дерусифікацію та інші гуманітарні цінності, тому що вони «роз’єднують». Позиція щодо Росії: президент Владімір Путін – ворог, але росіяни – «братній народ». Чорний піар політичних опонентів, насамперед лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка та олігарха Ріната Ахметова – вітається. «Опозиційну платформу-За життя» чіпати не варто. Усі тезові меседжі потрібно узгоджувати з куратором. Розворот риторики потрібно здійснювати плавно, щоб це не кидалося в око глядачеві.

«Ось так виглядає провладне ЗМІ», - підсумовує Дроздов, який вирішив піти з каналу.