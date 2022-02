Журналісти іноземних ЗМІ побували на місці обстрілу дитсадка у Станиці

Група іноземних журналістів побувала у Станиці Луганській, яку 17 лютого обстріляли з боку російських збройних формувань. Журналісти змогли побачити звідки стріляли по дитячому садку.

Про це у Facebook повідомив ексзаступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Укрінформ.

"В Офісі президента було негайно ухвалено рішення зібрати групу іноземних ЗМІ та терміново доправити їх до Станиці Луганської. Група комунікаційників із МОУ, ООС, МЗС, МВС за півтори години зібрала представників іноземних ЗМІ", - зазначив він.

Журналістів літаком Нацгвардії доправили на військовий аеродром на Донбасі, а звідти вертольотами ЗСУ до Станиці Луганської.

Серед них були представники The New York Times, France 24, Deutsche Welle, CNN, Reuters, Associated Press, CBS News, Agence France-Presse, "Радіо Свобода".

Іноземних журналістів супроводжували поліцейські та представники пресслужби ООС.

"Вони могли самі переконатися, хто і з якого боку стріляв по українських дітях, а також покажуть це сотням мільйонів телеглядачів та читачів по всьому світу", - зазначив Геращенко.

Як повідомлялося, 17 лютого близько 9:00 окупанти обстріляли Станицю Луганську, внаслідок чого один зі снарядів влучив у дитячий садок, де на той момент були діти. Від обстрілу постраждали двоє виховательок.