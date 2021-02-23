Журналісти підсанкційних каналів Медведчука створили нову компанію

Журналісти та менеджери телеканалів Zik, NewsOne і 112 Україна, які об'єднані у медіахолдинг Новини і потрапили під санкції на початку цього місяця, 18 лютого зареєстрували нову компанію з однойменною назвою - ТОВ "Медіахолдинг Новини" зі статутним капіталом 100 грн.

Співзасновниками нової компанії виступили 100 працівників заборонених телеканалів, у кожного з яких по 1% компанії.

Керівником Медіахолдингу Новини числиться Віктор Фролов, уповноваженим представником компанії - президент забороненого Медіахолдингу Новини Єгор Бенкендорф, які також є в списку співзасновників.

Нове ТОВ планує працювати в медіа сегменті та виробляти кіно-, відеоконтент і телевізійні передачі.

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко у своєму телеграм-каналі повідомив, що "заборонена "Трійка Медведчука" натягнула нову маску. Створила ТОВ із такою ж назвою". На думку міністра, такі дії, ймовірно, допоможуть РНБО і СБУ їх довго не шукати.

"Схоже, що Медведчук і Ко шукають юридичні способи, щоб знову запустити трансляцію кремлівської пропаганди в наш інформаційний простір. Проте, скільки нових ТОВок за 100 гривень не роби - суть не змінюється, а отже й увага з боку держави до їхньої "діяльності", - написав він.

