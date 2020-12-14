Журналісти програли суд щодо оприлюднення Портновим їхніх персональних даних

Суд не знайшов порушення закону в тому, що Андрій Портнов опублікував персональні дані водія журналістів "Схем"

Судді ухвалили рішення не на користь команди "Схем", чим зобов'язали їх сплатити Андрію Портнову 52,5 тис. грн

Апеляційний суд міста Києва відмовив у задоволенні апеляційної скарги водія програми журналістських розслідувань "Схеми" Бориса Мазура на рішення Печерського районного суду, який відмовив йому в задоволенні позову про захист права на приватність і відхилив прохання зобов'язати екс-заступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова видалити з публічного простору його персональні дані. Таке рішення апеляційний суд ухвалив у понеділок, 14 грудня, повідомило "Радіо Свобода.

"Суд створює небезпечну практику, через яку може бути поширена персональна інформація будь-якої особи як спосіб захисту своїх прав, хоча закон каже, що таке поширення є незаконним, і воно дозволяється тільки у виняткових випадках. Тепер на основі цього рішення будь-яка особа може поширювати персональні дані особи, і вважати, що такий спосіб захисту є законним і відповідає принципам співмірності і розумності", - заявила адвокатка Бориса Мазура, Оксана Максименюк.

Рішення на користь Андрія Портнова ухвалила колегія суддів Апеляційного суду міста Києва у складі Ганни Крижанівської, Максима Оніщука та Вікторії Шебуєвої.

"Рішення суду першої інстанції набрало законної сили. Тобто фактично апеляція зобов'язала Бориса Мазура відшкодувати 52 тисячі гривень Андрію Портнову його витрат на юридичне обслуговування. Але ми подамо касаційну скаргу до Касаційного цивільного суду, щойно буде оприлюднений повний текст рішення апеляційної інстанції. Разом із нею ми також подамо клопотання, яке передбачатиме призупинення виконання рішення першої інстанції до закінчення розгляду касації. Це дозволить зупинити виконання стягнення витрат на юридичне обслуговування", - повідомила Максименюк.

1 листопада 2019 року екс-заступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи "Схем", який допомагав журналістові програми Михайлові Ткачу у підготовці розслідування щодо впливу та можливих зв'язків колишнього посадовця з українською владою. Серед опублікованого - захищена законом інформація: повні паспортні дані та домашня адреса, номери автомобіля, а також дані, які свідчать про стеження за місцем проживання. Згодом Андрій Портнов пригрозив усій редакції "Схем" публікацією "їхньої особистої та персональної інформації", а також "аналізом приватного життя та ненав'язливим супроводом у темний час доби". Він також не виключив можливого стеження за членами редакції "Схем".

Пізніше адвокати подали цивільні позови з вимогою вилучити персональні дані водія програми "Схеми" та стягнути моральну шкоду.

31 серпня суддя Печерського районного суду Києва Світлана Волкова в рамках письмового провадження (без запрошення сторін) винесла рішення, яким відмовила водію "Схем" Борису Мазуру в задоволенні позову про захист права на приватність та прохання зобов'язати Андрія Портнова вилучити з публічного простору його персональні дані. Окрім відмови у позові, суддя також постановила стягнути з водія "Схем" витрати Портнова на адвокатів у розмірі 52,5 тис. грн.

Суддя Печерського суду Києва Світлана Волкова, яка ухвалила рішення у справі оприлюднення персональної інформації на користь Портнова, раніше також виносила рішення про "безперервне проживання Портнова" в Україні протягом останніх п'яти років - хоча після втечі екс-президента Віктора Януковича він мешкав в Австрії. Тоді суд прийняв аргумент, що Портнов перебував у відрядженні за кордоном.

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