Журналістка Kyiv Post заявила про звільнення колективу та "розплату" власника за спробу редакції зберегти незалежність

Власник видання Kyiv Post Аднан Ківан заявив про тимчасове призупинення роботи редакції для перезавантаження. Колектив видання вважає, що у такий спосіб він намагається позбутися незручних журналістів/ок.

Журналістка видання Kyiv Post Анна Миронюк на своїй сторінці у фейсбук написала, що "сьогодні співробітники Kyiv Post прийшли на роботу, де дізналися, що їх звільнено. За її словами, цей допис - заява команди Kyiv Post. З джерел у редакції ДМ відомо, що команда видання втратила доступ до сайту Kyiv Post та офіційних сторінок у соціальних мережах.

Вона написала, що ще три тижні тому власник Kyiv Post та одеський забудовник Аднан Ківан заявляв про розширення видання та запуск україномовного медіа під брендом видання. І "тоді ця новина, а також призначення на керівну посаду людини, пов'язаної з власником, стали несподіванкою для редакції, пише вона.

Сьогодні Ківан повідомив про тимчасове призупинення роботи редакції для перезавантаження. На думку журналістки, яка пише від імені колективу видання, це помста Ківана за спробу колективу зберегти незалежність.

"Спроба колективу зберегти незалежність Kyiv Post викликала супротив власника. Ми вважаємо припинення роботи видання та звільнення колективу розплатою Аднана Ківана... Ми вважаємо, що таким чином власник позбавляється незручних, чесних та принципових журналістів, - вважає Миронюк.

Вона написала, що колектив видання запропонував Ківану "продати газету або передати торговельну марку Kyiv Post до рук редакції. Але "він не погодився.

"Ми закликаємо наших читачів, рекламодавців, бізнесменів, дипломатів, міжнародні організації та всіх, хто обстоює принципи незалежної журналістики, підтримати нас, - дописала вона.

Нагадаємо, що 14 жовтня Олена Ротарі, менеджерка медіа Аднана Ківана - оголосила про вакансії в новому виданні, яке називатиметься "Київ пост" та виходитиме українською мовою. Вона наголосила, що це буде автономне видання з окремою редакцією.

Тоді Браян Боннер у коментарі "Детектору медіа" підтвердив, що видання запускатиме українськомовний проєкт із такою самою назвою. Планувалось, що Олена Ротарі стане заступницею шефредактора (deputy chief editor), що відповідатиме за українськомовну та російськомовну версії.

Одеський забудовник Аднан Ківан купив Kyiv Post у Мохаммада Захура у 2018 році.

Аднан Ківан - один із найбільших і найстаріших девелоперів Одеси, пише НВ Бизнес. Підприємець має сирійське походження, володіє підприємством Ківан- компані, яке має мережу філій в Єгипті, Нігерії і країнах Близького Сходу. Йому також належить компанія KADORR Group.

Зокрема він побудував в Одесі 46 житлових комплексів Перлина, а також житлові комплекси з претензійними назвами Оазис, Дубаї в Одесі, БЦ Наполеон, ТЦ Кадорр, бізнес-центр Kadorr, бізнес центр Французький бульвар, Kadorr City Mall, торговий центр на Асташкіна, торговау галерею Kadorr. На ринку його містобудівні проекти відомі низькою вартістю житлової площі і ігноруванням естетичних норм щодо забудови.

Детектор медіа

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