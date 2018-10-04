Журнал Time назвал вероятных претендентов на Нобелевскую премию мира

Журнал Time назвал вероятных получателей Нобелевской премии мира в 2018 году.

Нобелевский комитет всегда держит в тайне имена кандидатов на получение премии, известно лишь, что в 2018 году в списке 331 кандидат на получение премии (из них 216 человек и 115 организаций). Это второе по величине количество кандидатов после 2016 года.

Журнал отмечает, что предугадать победителя очень сложно, но по данным букмекеров, наибольшие шансы получить премию мира имеют лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а также президент США Дональд Трамп. Тройка лидеров в 2018 году приложила максимум усилий для урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

Намного меньшие шансы имеют бывший лидер Каталонии Карлос Пучдемон, до сих пор находящийся в бегах, Папа Римский Франциск, а также преследуемый саудовскими властями блогер Раиф Бадави.

Среди организаций наибольшие шансы по мнению букмекеров имеет Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Лауреат премии мира будет назван в Осло, в пятницу, 5 октября. В 2017 году Нобелевская премия мира была присуждена Международному движению по запрещению ядерного оружия.

В 2018 году году Нобелевская премия по литературе присуждаться не будет. Соответствующее решение было принято в связи со скандалом, связанным с сексуальными домогательствами с участием мужа одной из членов академии.

1 октября 2018 года Нобелевская премия в сфере физиологии и медицины была присуждена двум ученым, американцу Джеймсу Эллисону и японцу Тасуку Хондзе за их открытия в области борьбы с раковыми клетками.

2 октября 2018 года премия по физике была присуждена трем ученым: Артуру Эшкену, Жерару Муру, Донне Стриклэнд за разработку метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов.

3 октября, лауреатами премии по химии стали Френсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Винтер, ученые получили премию за исследования в области эволюции ферментов и исследования пептидов и антител.