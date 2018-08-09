Журналисты "1+1" выступили против участия жены Медведчука в "Танцах со звездами"

Журналисты телеканала "1+1" возмутились возможным появлением в одном из телешоу жены бывшего главы администрации президента Кучмы, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Об этом "ОЛИГАРХ" узнал из сообщения Gazeta.ua.

Соответствующее коллективное заявление опубликовал в Facebook корреспондент ТСН Иван Гребенюк.

"Мы, журналисты Телевизионной службы новостей, узнали о том, что в ближайшем сезоне шоу "Танцы со звездами" на "1 + 1" может принять участие Оксана Марченко.

Мы не разделяем это решение руководства канала и осуждаем появление в телевизионном эфире лица, которое связывают близкие отношения с президентом Российской Федерации Путиным. Муж Марченко, Виктор Медведчук, неоднократно делал пророссийские заявления, в частности, якобы о том, что в Украине идет не внешняя агрессия, а гражданская война. Супруги ни разу за годы войны не осудили российскую агрессию на Донбассе и аннексию Крыма.

Даже тот факт, что шоу является развлекательным, не оправдывает появления жены Медведчука Оксаны Марченко в эфире нашего телеканала", - говорится в тексте.

"Для нас - это не чужая война. А патриотизм - не просто слова. Репутация ТСН - это репутация каждого из нас.

Как коллектив ТСН, мы не можем повлиять на другой проект канала, но оставляем за собой право публично выражать свою позицию по этой ситуации", - отмечают журналисты.

Татьяна Дубровская

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