Журналисты НТВ, Russia Today и LifeNews попали под обстрел в Донецке, есть раненые

Съемочные группы российских пропагандистских телеканалов НТВ, Russia Today и LifeNews, корреспондент сепаратистского агентства ДАН и сотрудники "МЧС ДНР" попали под обстрел в Донецке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайты сепаратистов.

В результате инцидента, как отмечается, ранение получил корреспондент агентства, а также оператор телеканала LifeNews.

"Оператор Life Павел Чуприна получил ранение, работая на съемке в Киевском районе Донецка рядом с Путиловкой. По предварительной информации, он получил сквозное осколочное ранение в ногу", - сообщили в пресс-службе LifeNews.

Корреспондент ДАН, как отмечает сайт террористов, получил осколочное ранение во время артиллерийского обстрела.

В Следственном комитете России заявили, что устанавливают обстоятельства обстрела российских журналистов на Донбассе. Как заявляют ресурсы оккупантов, обстрел осуществили якобы украинские военные.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 29 января в зоне АТО резко обострилась ситуация в Авдеевке. В результате массированных обстрелов и наступления боевиков ранения получили несколько десятков украинских военных, девять человек погибли. Огонь велся также по жилым и промышленным районам. В результате этого ранения получили мирные жители, а также были разрушены электросети, что повлекло за собой отключение теплоснабжения. Из-за этого над городом нависла угроза гуманитарной катастрофы. Украинские военные ответили на атаку врага, вследствие чего погибли около 80 боевиков из числа российско- оккупационных войск.