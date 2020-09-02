ЗМІ мають опублікувати розцінки на передвиборну агітацію до 8 вересня - Нацрада

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення нагадує ліцензіатам, які мають намір розміщувати передвиборну агітацію, про обов'язок оприлюднити розцінки вартості одиниці ефірного часу до 8 вересня включно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Згідно з частиною 3 статті 54 Виборчого кодексу України, розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів встановлюються відповідним засобам масової інформації не пізніше, як у перший день виборчого процесу відповідних виборів. При цьому ЗМІ можуть розрахувати такі розцінки вартості одиниці друкованої площі чи одиниці ефірного часу окремо для робочих днів і окремо для вихідних та святкових днів, а також окремо для різних за кількістю потенційної аудиторії періодів ефірного часу чи друкованої площі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації не можуть змінюватися протягом виборчого процесу. Засіб масової інформації не може надавати знижку на оплату окремому кандидату, партії (організації партії) - суб'єкту виборчого процесу.

Відповідно до частини 1 статті 55 Виборчого кодексу України, телерадіоорганізації, які мають намір розміщувати матеріали передвиборної агітації, зобов'язані не пізніше, як на третій день після початку виборчого процесу відповідних виборів, опублікувати в друкованих ЗМІ розцінки вартості однієї хвилини (секунди) ефірного часу. Телерадіоорганізації, які ведуть мовлення на загальнонаціональних каналах, здійснюють таку публікацію в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр"; регіональні та місцеві телерадіоорганізації - у відповідних регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації.

Як застерегли у Нацраді, у разі неопублікування розцінок вартості ефірного часу в зазначені строки розміщення агітаційних матеріалів в ефірі відповідної телерадіоорганізації забороняється.

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія оголосила з 5 вересня 2020 року початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року.