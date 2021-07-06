З'ясувалася причина збою у роботі сайтів держструктур

Сайти українських державних структур відновили свою роботу після масштабного збою. Сайти перестали працювати через проблеми з боку інтернет- провайдерів.

Про це РБК-Україна повідомили в Держспецзв'язку.

Зараз проблем у роботі провайдерів немає, тому сайти державних органів знову завантажуються.

"Спостерігався технічний збій в роботі інтернет-провайдерів, що забезпечують роботу органів державної влади України. Тому тимчасово недоступний була частина веб-ресурсів, в тому числі сайт президента України. Технічні фахівці Держспецзв'язку та сервіс-провайдерів оперативно вирішили проблему, - заявили в службі.

Нагадаємо, сьогодні ввечері перестав завантажуватися сайт Офісу президента, а за ним перестали працювати сайти НАБУ, СБУ і ще низки українських держструктур.