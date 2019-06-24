"С начала года 50 убитых детей": полиция просит Раду ужесточить наказание для педофилов

Председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что данные лиц, которые совершили сексуальные преступления в отношении детей, должны вноситься в Единый реестр.

Национальная полиция настаивает на необходимости ужесточения наказания за сексуальные преступления в отношении детей. В частности, данные лиц, которые совершили сексуальные преступления в отношении детей, должны вноситься в Единый реестр.

Об этом отметил Сергей Князев, передает пресс-служба Нацполиции.

По его мнению, в Украине следует усилить уголовную ответственность для лиц, совершивших преступления указанной категории.

"Первый заместитель главы полиции Вячеслав Аброськин неоднократно поднимал тему защиты детей и усиления наказания. Мы хотим достучаться до депутатов Верховной Рады, что нужно рассмотреть законопроект No6607. Должен быть Единый реестр лиц, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. В частности, такой реестр существует в европейских странах. Повышенное внимание к этим людям - это большая профилактика, это останавливает этих лиц",- отметил Сергей Князев.

Он напомнил, что вчера в Киеве полицейские обнаружили тело несовершеннолетнего мальчика в воде и задержали человека, который подозревается в совершении данного преступления.

"Этого преступника мы задержали, но, к сожалению, в этом году более 50 детей убито. И вопрос как защитить наших детей - стоит перед нами всеми. Следовательно, Национальная полиции была одним из инициаторов подачи петиции об ужесточении наказания за сексуальные преступления в отношении детей в Верховную Раду",- сказал Князев.

Как сообщал УНИАН, 22 июня брат отчима мальчика пригласил ребенка на озеро купаться, а там напал на него с ножом сзади - нанес многочисленные раны не только ножом, но и молотком. Потом привязал к ногам уже мертвого ребенка камень и затащил в воду. Тело обнаружили на следующий день.