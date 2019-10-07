Нотариусам собираются повысить штрафы за незаконную регистрацию недвижимости

Для нотариусов планируют увеличить штрафы за нарушение законодательства о государственной регистрации юридических и физических лиц. Новые нормы УНН разъяснили в пресс-службе Главного территориального управления юстиции в Николаевской области.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты права собственности" принят 3 октября. Однако, пока еще не подписан Президентом.

Закон, как отмечается, предусматривает устранение основных юридических пробелов, которые создают проблемы владельцам недвижимости и бизнеса.

"Законом внедряется принцип одновременности совершения нотариального действия и государственной регистрации прав, когда регистрационное действие проводится нотариусом, который удостоверил соответствующий документ о вещном праве. Законом увеличены штрафы за нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований", - говорится в сообщении.

Указано также, что на должностных лиц, в том числе нотариусов, будет налагаться штраф за незаконную регистрацию от четырехсот до шестисот необлагаемых минимумов доходов граждан. Ранее штраф был от двухсот до четырехсот минимумов. Если лицо совершит нарушение повторно в течение года - то на нее наложат штраф от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

"Также увеличены штрафы за нарушение порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений. Такое нарушение влечет за собой наложение штрафа от четырехсот до шестисот необлагаемых минимумов доходов граждан", - добавили в ведомстве.

Напомним, Рада приняла закон о защите права собственности.