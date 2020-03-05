Рада назначит остальных министров Кабмина Шмыгаля через две недели

Верховная Рада проведет внеочередное заседание на следующей пленарной неделе для назначения новых министров на посты в новом правительстве, кандидаты для которых еще не определены. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Интерфакс- Украина.

"Позиция Дениса Шмыгаля такова, что необходимо найти соответствующих компетентных людей. Если мы говорим про вице-премьера по ВПК, господина Коростылева, то если он отказался - найти его уровня замену за два часа мы не сможем, это вопрос, который нужно обработать", -рассказал Корниенко.

По словам депутата, недостающих руководителей министерств можно назначить на следующей пленарной неделе, которая пройдет с 17 по 20 марта.

"Сейчас необходимо перезапустить Кабмин, далее на протяжении недели будет время заполнить все остальные вакансии и на следующей пленарной неделе устроить внеочередную сессию, потому что мы находимся в процессе рассмотрения вопроса о земле, и он никуда не делся, и утвердить окончательно всех министров", - заявил замглавы фракции "Слуга народа".

Как сообщалось, Верховная Рада 4 марта утвердила на должности премьер- министра Украины Дениса Шмыгаля. За принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским постановления проголосовал 291 народный депутат.

Верховная Рада также назначила новый состав Кабинета министров. Как уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль, представляя состав правительства, четыре должности министров в новом Кабмине останутся вакантными. В частности, не были предложены кандидаты на должности глав Минэкономики и Минэкоэнерго.