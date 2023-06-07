Єдиний державний осетровий завод в Україні повністю затоплено внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що завод щороку забезпечував вселення понад 1,5 млн екземплярів молоді осетрових.

У міністерстві наголошують, що затоплення заводу - це пряма загроза подальшому відтворенню популяцій осетрових видів риб, яка може призвести до зникнення цих реліктових видів у водоймах України. Наразі масштаби руйнувань та обсяги збитків встановлюються.

З огляду на особливий охоронний статус осетрових видів риб, руйнація осетрового заводу матиме вкрай негативні наслідки для екологічного стану України і країн Чорноморського басейну.

Єдиний в Україні державний осетровий завод "Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод імені академіка С.Т. Артющика" розташований у с. Дніпровське Білозерського району Херсонської області. Він працював з 1984 року і компенсував відтворення осетрових видів риб в Україні, які втратили можливість природного розмноження внаслідок зарегулювання Дніпра каскадом водосховищ.

Як повідомляв Укрінформ, за попередніми оцінками Міністерства аграрної політики та продовольства, збитки від загибелі усіх водних біоресурсів внаслідок підриву Каховської ГЕС можуть становити до 10,5 млрд грн.

У міністерстві прогнозують, що може загинути 95 тис. т дорослих особин, що завдасть 4 млрд грн збитків українській рибній галузі.