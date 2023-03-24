Нічні вибухи в Кривому Розі - п'ять дронів-камікадзе влучили в цілі

У ніч проти 24 березня російсько-окупаційні війська здійснили масовану атаку на Кривий Ріг Дніпропетровської області дронами-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Так, сили протиповітряної оборони збили один безпілотник. Але є влучання п'яти дронів. Загиблих та постраждалих немає, написав голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Вілкул також попередив, що сьогодні об 11:00 у виробничих цілях проведуть плановий вибух у кар'єрі ПрАТ "ІНГЗК" (Інгулецький район).

Громадське телебачення