Нічна атака дронами: президент розказав, де завдано найбільших пошкоджень

Внаслідок нічної атаки дронами російських загарбників найбільших пошкоджень завдано на півдні України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

"Чергова ніч війни, чергова ніч роботи нашої героїчної ППО. Захищаємося на максимумі наявних сил. Збито багато "шахедів". На щастя, обійшлося без жертв. На жаль, є пошкодження. Найсуттєвіші - на Півдні країни. Російські терористи знову били по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці", - повідомив глава держави.

Зеленський додав, що усі українські оперативні служби спрацювали ефективно.

"Світ має реагувати. Коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори - це загроза всім на всіх континентах. Росію можна й треба зупинити", - наголосив Зеленський.

Атака по Україні 2 серпня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 2 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed- 136/131".

Пуски "шахедів" здійснювались із трьох напрямків - Курськ, Приморсько- Ахтарськ (рф), Чауда (Крим).

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА.

Водночас, групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Проте, силами і засобами ППО усі повітряні цілі - понад 10 БпЛА, були своєчасно виявлені та знищені.