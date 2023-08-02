Нічна атака на Київ: сили ППО збили понад 10 ворожих дронів

Російсько-фашистські війська в ніч на 2 серпня здійснили чергову повітряну атаку на Київ.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

"Чергова масована атака ворога ударними БпЛА. Попередьно, противник застосував баражуючі боєприпаси типу "Shahed". Групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Проте силами і засобами ППО усі повітряні цілі - понад 10 БпЛА, були своєчасно виявлені та знищені", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За його інформацією, зафіксовано падіння уламків в Солом'янському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття.

Без серйозних руйнувань та пожеж. Інформація щодо потерпілих відсутня.